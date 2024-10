"La sua presenza oggi è molto importante per noi", afferma il presidente Victor Fadlun

“Siamo veramente onorati dalla visita del comandante generale dell’Arma dei Carabinieri Teo Luzi, una persona speciale che ha condotto il suo compito con una grandissima competenza e lealtà nei confronti della nostra Repubblica. La sua presenza oggi è molto simbolica e importante per noi, perché conferma il legame profondo tra la comunità ebraica ha anzitutto con i valori repubblicani e soprattutto con l’Arma dei Carabinieri”. Così il presidente della comunità ebraica di Roma Victor Fadlun, accogliendo i vertici dei Carabinieri in visita. “Fra una settimana lascerò il servizio attivo dopo quarantasei anni e dopo quattro anni quasi da comandante generale sto iniziando a fare delle visite di saluto. Alcune dovute, altre sentite. Questa è molto sentita perché con la comunità ebraica di Roma ho anche un rapporto particolare perché io ho comandato la compagnia quando ero giovane, per cui ho avuto relazioni con tanti soprattutto per questioni legate alla sicurezza. Quindi ho fatto veramente questo gesto con profonda convinzione”, è invece il commento del comandante generale dell’Arma dei Carabinieri Teo Luzi. “Ho chiesto al presidente se era possibile salutare al di là della parte formale i ragazzi, e ovviamente lo ringrazio, perché ha consentito di fare questo incontro”, ha continuato Luzi, che ha poi espresso la propria soddisfazione per la nomina di un generale dall’arma come responsabile della lotta all’antisemitismo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata