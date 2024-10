Immagine di repertorio

I due amici con cui viaggiava sono riusciti ad uscire in tempo dalla vettura

Ugo Vinci, studente di Medicina di 24 anni, è morto ieri sera nell’auto che ha preso fuoco dopo l’incidente a Pergusa in provincia di Enna in una curva della strada di servizio dell’autodromo siciliano. La vettura dopo aver colpito la recinzione dell’autodromo sie capovolta e ha preso fuoco. Il giovane è rimasto imprigionato nei sedili posteriori del mezzo. I due amici con cui viaggiava sono riusciti ad uscire prima che le fiamme divorassero l’auto. Hanno cercato invano di liberare anche Vinci, ustionandosi le braccia. Il 24enne è morto davanti ai loro occhi avvolto dal fuoco. Le cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri. I due feriti sono ricoverati in ospedale in condizioni non gravi.

