Foto di repertorio

Le cause sono in corso di accertamento

Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale accaduto nella tarda serata di ieri, martedì 1° ottobre, a Certaldo (Firenze). Il 16enne era alla guida di uno scooter che in via Marco Polo, per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un’auto. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti i soccorritori del 118: il ragazzo, le cui condizioni sono apparse subito gravissime, è stato trasportato immediatamente all’ospedale di Empoli, ma è morto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.

