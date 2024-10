L'uomo di origini pachistane si chiama Zulfiqar Khan

Zulfiqar Khan, imam di una moschea di Bologna, è stato accompagnato in questura per essere espulso per ragioni di sicurezza. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, di origini pachistane dovrebbe essere allontanato dal territorio nazionale per aver sostenuto il concetto più radicale di jihad e per aver rivendicato quanto perpetrato da Hamas durante il conflitto tra Israele e Palestina. A seguire l’imam è l’avvocato Francesco Murro, che avrebbe diffuso la notizia dell’espulsione. Zulfiqar Khan sarebbe stato l’imam del centro islamico di via Jacopo di Paolo, nel capoluogo emiliano-romagnolo.

Salvini: “Imam finalmente rispedito a casa”

“Finalmente lo abbiamo rispedito a casa“. È il commento del vicepremier e ministro Matteo Salvini all’espulsione dell’imam di Bologna decisa dal Viminale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata