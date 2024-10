Foto di archivio

La dinamica dell'incidente è al vaglio delle autorità. Rfi: "L'uomo lavorava per una ditta appaltatrice esterna"

Un operaio di 47 anni è morto investito dall’Intercity Roma-Trieste nella stazione ferroviaria di San Giorgio di Piano, comune della città metropolitana di Bologna. La circolazione sulla linea Bologna-Venezia, tra Castelmaggiore e San Pietro in Casale, è stata riattivata dopo essere stata precedentemente interrotta. “I treni Alta Velocità, Intercity e regionali possono ancora registrare limitazioni e rallentamenti”, fa sapere Ferrovie dello Stato.

“L’investimento avvenuto a San Giorgio di Piano, sulla linea Bologna-Venezia, ha riguardato un operaio di una ditta appaltatrice esterna che stava lavorando per conto di Rfi. Rete Ferroviaria Italiana esprime il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari”, scrive in una nota l’azienda. “La dinamica di quanto accaduto è al vaglio delle autorità competenti, alle quali Rfi sta offrendo la più ampia collaborazione – prosegue -. Da una prima ricostruzione, per cause ancora da accertare, al momento dell’investimento il tecnico si sarebbe spostato al di fuori dell’area interessata dalle lavorazioni”.

Salvini: “Cordoglio per operaio investito su linea Bologna-Venezia”

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini esprime “profondo cordoglio” per la morte di un operaio investito sulla linea Bologna-Venezia. Il vicepremier segue gli sviluppi di quanto accaduto con estrema attenzione, a partire dall’accertamento della dinamica dei fatti. Lo fa sapere il Mit.

Bonelli: “Ministero Trasporti non in grado di garantire sicurezza”

“Cordoglio, dolore e rabbia per l’ennesimo incidente mortale che stanotte è costato la vita a un operaio di 46 anni dipendente di una ditta appaltatrice di Rete Ferroviaria Italiana: la memoria ci riporta al tragico incidente di Brandizzo che un anno fa costò la vita a cinque operai. Dopo Brandizzo nulla è cambiato. Non sono state introdotte nuove tecnologie per garantire più sicurezza: i manutentori non hanno ancora a disposizione strumenti per conoscere in tempo reale la circolazione dei treni”. Così Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde e parlamentare di Avs. “Il ministro Salvini ha introdotto con il nuovo codice degli appalti, una deregulation sulle norme di garanzia, sulla trasparenza dei lavori pubblici, il trattamento economico e la sicurezza dei lavoratori. Salvini al suo ministero non si occupa della sicurezza ferroviaria e del funzionamento dei treni – prosegue Bonelli – non bastano i ritardi che ormai ogni giorno tengono sui treni in ritardo, o nelle stazioni, decine di migliaia di persone. Davanti a questo ennesimo “omicidio sul lavoro” è urgente che la premier Meloni cambi politiche e persone che sono alla guida del ministero dei Trasporti: Salvini e i vertici di Rfi. Presidente Meloni – scrive il portavoce di Europa Verde – ma di fronte al collasso del sistema ferroviario italiano come potete spendere 14 miliardi di euro per il ponte sullo Stretto? Presidente Meloni è giunto il momento che si occupi di verificare cosa fa il suo ministro Salvini al ministero”.

Bignami (FdI): “Cordoglio per operaio morto”

“Seguo con attenzione quanto accaduto sulla linea ferroviaria Bologna – Venezia, a San Giorgio in Piano, dove un operaio di una ditta appaltatrice di Rfi ha perso la vita a seguito di un investimento”, ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami. “In attesa che i fatti vengano quanto prima accertati e che venga fatta luce sulla dinamica, ai cari della vittima giunga tutta la mia vicinanza e il mio profondo cordoglio“.

Barbagallo (Pd): “Cordoglio per ennesima morte sui binari”

“Con profondo dolore esprimiamo il nostro cordoglio e la nostra vicinanza ai familiari dell’operaio tragicamente deceduto questa mattina sulla linea ferroviaria Bologna-Venezia. Si tratta dell’ennesima vita spezzata sui binari, un fatto che ci deve far riflettere e porre seri interrogativi sulle condizioni di sicurezza della rete ferroviaria italiana, che è stressata e sovraccarica. La sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri deve essere una priorità assoluta, non solo nelle parole. Rivolgiamo quindi un appello al ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, affinché concentri le sue attenzioni su queste gravi problematiche e la smetta di usare il proprio incarico istituzionale per rincorrere facili consensi. Non perda altro tempo”. Così il capogruppo democratico nella commissione trasporti della camera, Anthony Barbagallo.

