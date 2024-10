Il flash mob è stato organizzato da AMPI (Associazione Milanese Pro Israele) e ADI (Amici di Israele)

A Milano, in piazza San Babila, si è svolto un evento commemorativo in occasione dell’anniversario dell’attacco terroristico di Hamas lo scorso 7 ottobre, che causò 1.200 morti, 4.834 feriti e il rapimento di 251 ostaggi. Sono le associazioni AMPI (Associazione Milanese Pro Israele) e ADI (Amici di Israele) ad aver organizzato. Restano infatti 101 gli ostaggi ancora detenuti dall’organizzazione palestinese, e l’evento è stato dedicato proprio a loro con lo slogan “Liberare gli ostaggi per cessare il fuoco”. “Oggi il governo di Israele ha davanti una strada obbligata, è sotto attacco da sei fronti e deve difendersi con tutta la determinazione necessaria”, spiega Alessandro Litta Modigliani dell’AMPI.

