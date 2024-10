Gli immobili erano concessi in locazione senza nessun tipo di contratto

La Guardia di Finanza di Savona ha individuato diversi bed and breakfast abusivi e alloggi affittati “in nero”, per un giro di affari non dichiarato di oltre 280 mila euro. Non erano state presentate le dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette, con gli immobili concessi in locazione senza alcun tipo di contratto.

