Contestati al datore di lavoro anche omessi versamenti contributivi

La Guardia di Finanza di Savona, in collaborazione con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro della città ligure, ha individuato 25 lavoratori irregolari e contestato al datore di lavoro omessi versamenti contributivi. Dalle indagini è emerso che il personale dipendente svolgeva turni oltre l’orario previsto, anche della durata di 11 ore al giorno, senza percepire l’indennità di straordinario spettante. È inoltre risultato che spesso i lavoratori svolgevano turni continuativi di lavoro senza usufruire del giorno di riposo settimanale, oppure svolgevano esclusivamente turni in orario notturno, anche in questo caso senza usufruire di alcun riposo durante il mese.

