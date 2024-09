Foto di archivio

Il veicolo è finito fuori strada, ha sfondato il guardrail ed è precipitato. Le vittime sono un 24enne e una 21enne

Due ragazzi sono morti in un incidente stradale avvenuto nella notte, lungo la provinciale 236 che collega Bari a Santeramo in colle, alla periferia di Cassano delle Murge, in provincia di Bari.

L’auto a bordo della quale viaggiavano è finita fuori strada, ha sfondato il guardrail ed è precipitata da un cavalcavia. Le vittime sono un 24enne e una 21enne, entrambi di Cassano. Da accertare le cause dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

