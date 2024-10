Foto di archivio

L'uomo che ha aperto il fuoco, titolare di un'attività nel mercato ittico, si è costituito ai carabinieri

È di due morti il bilancio della sparatoria avvenuta all’alba al mercato del pesce di Salerno. Dalle prime informazioni emerge che un 72enne titolare di un’attività commerciale all’interno del mercato ittico ha aperto il fuoco contro due persone di 58 e 48 anni: uno è morto sul colpo, l’altro invece è deceduto in ospedale dove era stato ricoverato in gravissime condizioni. L’uomo che ha sparato si è costituito ai carabinieri, consegnando l’arma utilizzata, alla stazione di Mercatello. Sono in corso le indagini congiunte di polizia e militari dell’Arma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata