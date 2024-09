Al momento non è ancora chiara la dinamica, le indagini sono in corso

Un operaio di 57 anni è stato trovato morto in una azienda di zincatura a Cambiano, nel Torinese. Al momento non è ancora chiara la dinamica dell’incidente mortale: l’uomo era dipendente della ditta. Sono ora in corso le indagini da parte dei carabinieri di Chieri e Spresal.

