La tragedia in un'azienda di Villanova Mondovì

Un altro morto sul lavoro in Italia. Un operaio di 57 anni è morto in un incidente sul lavoro in un’azienda di Villanova Mondovì, in provincia di Cuneo. L’uomo sarebbe stato travolto dal crollo di una lastra di vetro all’interno di una azienda di serramenti, la Emmer. Inutili i soccorsi prestati dal 118. Sul posto anche carabinieri e vigili del fuoco.

La vittima si chiamava Giorgio Cagnasso ed era residente a Santa Vittoria d’Alba, sempre nel Cuneese. Sulla dinamica dell’incidente mortale sono ora in corso gli accertamenti del caso da parte delle forze dell’ordine.

