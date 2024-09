Il consigliere comunale del gruppo Europa Verde a margine del presidio ambientalista in Piazza dei Mercanti

“Siamo in piazza perché vediamo solo propaganda, la Green Week è solo propaganda, perché si fa poi solo il contrario, bisogna decementificare sono state fatto troppe costruzioni a Milano e invece di decementificare il nuovo stadio di San Siro verrà costruito su 50mila metri quadri di verde. Noi siamo un pochino esasperati perché da un lato si fa grande propaganda, il green, il green, il green e da un lato si fa cemento, cemento, cemento”. Così il consigliere comunale del gruppo Europa Verde Carlo Monguzzi a margine del presidio ambientalista in Piazza dei Mercanti. “Il Sindaco Sala diciamo è una persona spiritosa -continua Monguzzi- la cosa che io chiederei al sindaco è più fatti concreti. Se dice che vuole la Milano Green allora bisogna fare il contrario in quello che si è fatto negli ultimi tre anni”. Ai cronisti che gli chiedevano cosa fare per la questione San Siro il consigliere verde ha così risposto: “Chi comanda a Milano? A Milano comandano i cittadini e i loro rappresentanti, il consiglio comunale e il sindaco. Dica chiaramente il consiglio comunale e il sindaco, San Siro va ristrutturato e usi il suo peso politico per convincere le squadre. Io sono convintissimo che se noi teniamo duro le squadre ristrutturano San Siro e giocano a San Siro”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata