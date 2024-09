Uno scenario da guerriglia urbana con assalti alle forze dell'ordine e tafferugli segnalati in diverse zone della città

Doveva essere una festa, è diventato uno scenario da guerriglia urbana da Marassi a Brignole con assalti alle forze dell’ordine e scontri segnalati in diverse zone della città che hanno provocato almeno otto tra feriti e contusi, non in gravi condizioni ma che hanno avuto necessità di essere ricoverati in ospedale. Effetti della lunga notte post derby di Coppa Italia a Genova, dove i prodromi degli scontri erano già cominciati nel pomeriggio a sette ore di distanza dalla partita e sono proseguiti in serata nella notte, prima ancora che il match fosse effettivamente terminato.

Forse non hanno visto neanche il risultato finale della partita le frange di violenti che sono uscite dallo stadio Luigi Ferraris prima del fischio finale e si sono compattate e raccolte sotto la gradinata sud e sotto la nord pronte allo scontro; in mezzo circa 300 uomini delle forze dell’ordine, polizia e carabinieri in assetto antisommossa, con mezzi blindati, gli scudi e i lacrimogeni che sono partiti in fretta per tenere separate le due fazioni e contenere i facinorosi. Al momento sarebbero dieci i fermati per gli scontri ma le forze dell’ordine lavoreranno nelle prossime ore per identificare i violenti che hanno provocato scontri e assalti a volto coperto, vestiti di nero, armati di spranghe bastoni e che a colpi di petardi bombe carta e lanci di bottiglia hanno messo a ferro e fuoco un quartiere. Via Bobbio, corso De Stefanis e anche la parte finale di via Canevari il teatro degli scontri più pesanti. Nel corso della serata è rimasto ferito al volto anche un agente di polizia colpito con ogni probabilità o da una bottigliata o da un lancio di oggetti.

I mezzi blindati hanno attivato anche gli idranti per cercare di disperdere i violenti che hanno reagito a salendo una camionetta della polizia a colpi di spranga scagliando bastonate e anche cartelli di divieto raccolti lungo la strada. Ancora presto per fare un bilancio finale di ma le indagini sono aperte per risalire ai responsabili delle violenze e degli scontri di ieri sera.

