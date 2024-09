Alle 21 allo stadio Ferraris la stracittadina valevole per un posto negli ottavi di Coppa Italia

Sale la tensione a Genova nelle ore che anticipano il derby di Coppa Italia di questa sera a Genova tra Genoa e Sampdoria previsto alle 21 al Ferraris. Nonostante gli appelli da comune e società sportive e l’imponente dispositivo di sicurezza messo in campo in queste ore dalle forze dell’ordine si stanno registrando in questi minuti tafferugli tra due diversi schieramenti riconducibili alle due opposte tifoserie, a pochi passi dallo stadio nel quartiere di Marassi in zona ponte Serra. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine con gli uomini del reparto mobile di Genova e diverse camionette dei carabinieri, che stanno intervenendo per tenere separate le diverse fazioni.

Lanci di bottiglie e spranghe sotto stadio, negozi chiusi

Lanci di spranghe, bastoni e bottiglie ma anche fumogeni. Sono salite le tensioni in zona stadio a Genova con 7 ore di anticipo sull’inizio del derby di Coppa Italia previsto questa sera fra Genoa e Sampdoria; nel primo pomeriggio due gruppi di circa una sessantina di tifosi riconducibili alle due diverse fazioni si è scontrato nella zona di Marassi tra via Moresco, ponte Serra e piazza Romagnosi.

Il primo contatto è stato evitato dall’intervento delle forze dell’ordine che presidiano da questa mattina tutta la zona. In alcuni video diffusi via social si vedono anche reazioni da parte di gruppi di tifosi nei confronti delle forze dell’ordine. Per motivi precauzionali sono stati anche chiusi alcune strade e i negozi della zona hanno anticipatamente tirato giù la serranda.

“A causa dei recenti casi di violenza avvenuti tra tifosi, molti commercianti oggi chiuderanno anticipatamente le proprie attività rispetto all’orario usuale di chiusura, al fine di evitare, in caso di scontri, danni e pericoli per i propri clienti. Non neghiamo che il danno commerciale ed economico sarà alto, ma la situazione impone delle scelte”, aveva fatto sapere il Civ di zona che riunisce i commercianti del quartiere stadio.

