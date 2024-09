Jonathan Moscrop/Sportimage/Cal Sport Media) (Cal Sport Media via AP Images

Match deciso ai rigori dopo che i tempi regolamentari erano terminati 1-1

La Sampdoria ha vinto il derby di Coppa Italia contro il Genoa e si è qualificata per gli ottavi contro la Roma. Match deciso ai rigori dopo che i tempi regolamentari erano terminati 1-1 con i gol di Pinamonti per la squadra di Gilardino e Borini per la Samp. Nella serie, si è andati ad oltranza. Per il Genoa errori di Miretti e Zanoli. Barreca ha trasformato il penalty decisivo del 6-5.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata