Un pescatore è annegato dopo l'affondamento del suo barchino in provincia di Teramo. Un ferito grave anche in provincia di Brescia dove un operaio è stato travolto da una ruspa

Incidente mortale sul lavoro nel Pavese. Un uomo di 46 anni è precipitato dal tetto dell’azienda Intals a Parona, poco dopo e 10 di questa mattina. Il volo da un’altezza stimata di circa 8 metri non gli ha lasciato scampo: i soccorritori del 118 hanno constatato il decesso sul posto. Sul posto anche carabinieri e Ats.

Investito da ruspa in cantiere, grave 47enne nel Bresciano

Un altro incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina in provincia di Brescia. Un lavoratore di 47 anni è stato investito da una ruspa in un cantiere sulla strada in via Calura a Castrezzato. E’ successo intorno alle 10. L’uomo è stato trasportato in codice rosso in elisoccorso con traumi multipli da schiacciamento agli Spedali Civili di Brescia. Intervenuti anche vigili del fuoco, carabinieri e Ats.

Affonda barchino, morto pescatore 60enne in Abruzzo

Un marittimo abruzzese, di 60 anni originario di Martinsicuro, in provincia di Teramo, è morto annegato in un incidente sul lavoro questa notte. Verso el 4 del mattino il barchino, per attrarre i pesci, su cui il 60enne era salito con un altro pescatore è affondato. Gli altri marittimi, dalla lampara, sono riusciti a recuperare solo uno dei pescatori finiti in mare a 30 miglia al largo di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Sulla tragedia indaga la capitaneria di porto. Non sono ancora chiare le ragioni dell’affondamento della barca.

