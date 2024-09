L'uomo si è costituito parte civile nel processo contro Filippo Turetta

Il padre di Giulia Cecchettin, Gino, è presente in aula davanti alla Corte d’Assise di Venezia per il processo a Filippo Turetta, responsabile della morte dell’ex fidanzata, uccisa con 75 coltellate, nel novembre 2023, in un parcheggio a Fossò, in provincia di Venezia. L’uomo, che si è costituito parte civile, indossa sulla giacca una spilla con il volto della figlia.

