Turetta non sarà in aula. Il 22enne, reo confesso della morte dell'ex fidanzata, rischia l'ergastolo

Il padre di Giulia Cecchettin, Gino, è presente in aula davanti alla Corte d’Assise di Venezia per il processo a Filippo Turetta, reo confesso della morte dell’ex fidanzata, uccisa con 75 coltellate, nel novembre 2023, in un parcheggio a Fossò (in provincia di Venezia). L’udienza è stata sospesa e verrà aggiornata alle 12 per consentire l’esame della costituzione delle parti civili.

Gino ha sulla giacca una spilla con l’immagine della figlia e la scritta ‘Vola in alto Giulia- Noi con te’. Il 22enne di Torreglia, in provincia di Padova, rischia l’ergastolo: deve rispondere di omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà, efferatezza, stalking e occultamento di cadavere. Turetta non sarà in aula, come confermato qualche giorno fa dal suo legale, l’avvocato Giovanni Caruso, che difende il giovane insieme a Monica Cornaviera. Il pool della difesa ha ribadito anche l’intenzione di non chiedere la perizia psichiatrica.

Turetta: “Sarò a processo quando necessario, mio pensiero va alla mia famiglia”

“Farò in modo di partecipare al processo solo quando è necessario, spero che finisca presto”, ha detto Turetta, secondo quanto apprende LaPresse da fonti accreditate. “Il mio pensiero va alla mia famiglia, a mio fratello e ai miei genitori, che vengono continuamente fermati dai giornalisti“, ha aggiunto il ragazzo che poi ha raccontato che è stata “infastidita anche la fidanzata di suo fratello”.

Legale Turetta: “Lo vedremo mai in aula? È possibile”

Filippo Turetta lo vedremo mai in aula? “È possibile”. Questa la risposta ai cronisti del suo legale, Giovanni Caruso. “Vedo sempre il mio assistito, sta in carcere, è sofferto in espiazione di una pena per un delitto di cui è reo confesso”. In merito al processo “non posso anticipare nulla. Oggi ci sarà, non ho dubbi, la costituzione delle parti civili. Non posso anticipare nulla di qualcosa che in realtà è destinato ad essere deciso dalla Corte. Sapete qual è stato il mio tono nel corso di questo anno, immaginatevi se mi metto ad anticipare qualcosa adesso”.

Legale Turetta: “Processo non renda Filippo vessillo di battaglia contro violenza”

Il processo deve puntare a comprendere se il giovane “merita la pena di giustizia e quale sia, ma non un processo in cui la spettacolarizzazione possa autorizzare a fare del giovane il vessillo di una battaglia culturale contro la violenza di genere”, ha detto in aula Caruso. Il legale ha evidenziato che “si oppone immediatamente e subito alla costituzione di parte civile delle associazioni” che ne hanno fatto richiesta.

