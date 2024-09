La palazzina è stata evacuata

Un incendio si è sviluppato in un affittacamere in un palazzo in via Perugia nel quartiere del Pigneto, a Roma. Secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse due persone sarebbero rimaste intossicate nel rogo. La palazzina è stata evacuata. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco.

