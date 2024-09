Presentato il nuovo volume del fumetto

(LaPresse) – “Il Commissario Mascherpa nasce per essere uno spazio di comunicazione più vicino ai giovani, sulle pagine di Poliziamoderna, la rivista ufficiale della Polizia di Stato”. Così Annalisa Bucchieri, direttrice della rivista e ideatrice del progetto, in occasione della presentazione del nuovo volume del fumetto organizzata dall’associazione “L’Oro di Calabria” del presidente Ernesto Magorno: “La scelta della Calabria è una scelta mirata. All’inizio del progetto si era pensato di individuare un territorio che fosse poco coperto dalla narrazione. La Calabria, effettivamente, è poco raccontata e spesso soltanto schiacciata su uno stereotipo che può essere quello dell’infiltrazione della ‘Ndrangheta, del degrado, dell’abusivismo edilizio”, spiega quindi la direttrice, che sottolinea invece come “noi volevamo portare invece il nostro Commissario Mascherpa in un posto meraviglioso, come Diamante, una terra bella che va difesa e protetta”, con tanta “società civile sana” che “aiuta il Commissario a risolvere i casi, in quello che noi chiamiamo sicurezza partecipata”.

