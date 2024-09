Interventi dei vigili del fuoco anche in zona Aspio e Osimo Stazione

Vigili del fuoco impegnati a Falconara Marittima, nella frazione di Castelferretti, nelle Marche, per un allagamento diffuso nel centro abitato. In corso l’evacuazione di alcuni residenti con gommoni e mezzo anfibio. Interventi dei pompieri anche in zona Aspio e Osimo Stazione.

