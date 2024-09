Evacuate sei famiglie a Osimo per una frana, interrotta la viabilità in alcuni tratti

Nelle Marche i vigili del fuoco hanno effettuato da ieri 300 interventi per il maltempo. Ad Ancona sono state evacuate sei famiglie a Osimo per una frana, in via Montecesa. Per l’esondazione del torrente Arzilla, in provincia di Pesaro Urbino, è invece interrotta la viabilità sulla SP 144. Le squadre hanno poi operato stanotte ad Ascoli Piceno, nella località di Ponterotto tra San Benedetto del Tronto e Acquaviva Picena, prestando soccorso ad automobilisti in difficoltà per acqua e fango lungo la carreggiata della SP36. Svolti soccorsi per allagamenti anche nelle zone di Cupra Marittima e Grottammare. La Protezione Civile ricorda che l’allerta arancione è valida per tutta la giornata di oggi, giovedì 19 settembre. “Si raccomanda – precisa il Comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) – di continuare ad osservare le fondamentali regole a tutela dell’incolumità. Evitare assolutamente di scendere in scantinati, garage e altri spazi chiusi posti a livello sotto il piano stradale, anche soltanto per verificare eventuali danni. In queste ore il personale di polizia locale, Picenambiente, volontari di Protezione civile “sono all’opera per la rimozione del fango e l’assistenza ai cittadini in difficoltà, principalmente nella zona di via Montagna dei Fiori”.

