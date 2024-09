La misura cautelare sarebbe scaduta il prossimo 10 ottobre

Revocate le misure cautelari a Leonardo Caffo, sotto processo a Milano per maltrattamenti aggravati e lesioni aggravate sulla ex compagna. Lo ha stabilito la corte dalla quinta Sezione penale del tribunale di Milano, presieduta dal giudice Alessandra Clemente. Decade quindi il divieto di avvicinamento alla ex che il filosofo ha avuto negli scorsi due anni e che sarebbe scaduto il prossimo 10 ottobre. “Si tratta di un divieto di avvicinamento, non lo consideriamo un punto negativo di questo processo. È quasi un atto dovuto, è perfettamente in linea dopo due anni: non cambia nulla di quello che è successo”, commenta l’avvocato della ex compagna, Elena Tomayer.

Grande soddisfazione invece per i legali della difesa: “Siamo molto soddisfatti di questo: da oggi il dottor Caffo è un uomo libero. La misura è stata revocata prima della scadenza e questo dà atto anche della condotta che lui ha tenuto in questo tempo, con regolarità, perfetta aderenza alla misura e rispetto. Siamo molto contenti di questa revoca ante scadenza della misura”, spiega l’avvocato Barberis.

