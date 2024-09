A Roma l'ultimo saluto al giornalista e conduttore tv

Applausi all’arrivo del feretro di Luca Giurato alla Chiesa degli Artisti, in Piazza del Popolo a Roma per i funerali del giornalista. Molti i colleghi, amici, persone del mondo dello spettacolo e del giornalismo hanno voluto dare l’ultimo saluto al conduttore, così come il pubblico che aveva imparato a conoscerlo in tv, con le sua simpatia e le indimenticabili e divertenti gaffe.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata