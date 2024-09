Tanti colleghi, amici, persone del mondo dello spettacolo hanno voluto dire addio al celebre giornalista morto all'età di 84 anni

Applausi all’arrivo del feretro di Luca Giurato alla Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo a Roma, dove si celebrano i funerali del giornalista italiano morto due giorni fa all’età di 84 anni. Molti i colleghi, amici, persone del mondo dello spettacolo e del giornalismo a rendergli l’ultimo saluto, ma anche il pubblico che tanto lo ha amato, per il suo lavoro e per le sue amabili gaffe.

Tra i presenti anche Mara Venier che ha voluto ricordare il collega. “Oggi c’è stata la conferenza stampa di ‘Domenica In’ e non potevo non cominciarla ricordando Luca, perché 31 anni fa abbiamo cominciato la mia prima ‘Domenica In’ con lui, solo con lui e per lui, è lui che mi ha voluto”, ha dichiarato la conduttrice visibilmente commossa, entrando in chiesa. Venier ha poi chiesto ai cronisti di lasciarla andare, non riuscendo per il dolore a commentare oltre la sua storica amicizia con Giurato.

La sepoltura a Santa Marinella

Luca Giurato dovrebbe essere cremato a Civitavecchia per poi essere sepolto a Santa Marinella. “Una persona con grande umanità e spontaneità, non poco per il mondo della televisione” ha ricordato il senatore Pier Ferdinando Casini. “Metteva allegria tutte le mattine e si lavorava in questo modo prezioso”, ha ricordato la sua collega e amica Livia Azzariti che ha poi parlato anche del rapporto di Giurato con le sue gaffe: “Gli piacevano, non se ne preoccupava, le faceva senza preoccuparsene”, ha aggiunto Azzariti.

