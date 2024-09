"Si deve scegliere il male minore", ha affermato il Pontefice

“Ambedue sono contro la vita, sia quello che butta via i migranti, sia quello che uccide i bambini“. Così Papa Francesco sul volo che da Singapore lo riportava a Roma, a chi gli chiedeva i vista delle prossime elezioni negli Stati Uniti che consiglio può dare a un elettore cattolico che deve decidere fra un candidato che è favorevole all’interruzione della gravidanza, e un altro che vorrebbe deportare 11 milioni di migranti.

“Ambedue sono contro la vita. Non si può decidere, io non posso dire, non sono statunitense, non andrò a votare lì, ma sia chiaro: mandare via i migranti, non dare ai migranti capacità di lavorare, non dare ai migranti accoglienza è peccato, è grave”, ha aggiunto. “Nella morale politica, in genere si dice che non votare è brutto, non è buono: si deve votare. E si deve scegliere il male minore. Chi è il male minore, quella Signora o quel Signore? – ha chiesto su Kamala Harris e Donald Trump – Non so, ognuno in coscienza pensi e faccia questo”. Lo riporta Vatican News.

Papa: “Per Gaza non credo si facciano passi per pace”

“Io non posso qualificare se questa azione di guerra è troppo sanguinaria o no, ma per favore, quando si vedono i corpi di bambini uccisi, quando si vede che presumendo che ci siano lì alcuni dei guerriglieri, si bombarda una scuola: è brutto questo, è brutto! A volte si dice che è una guerra difensiva o no, ma alcune volte credo che sia una guerra troppo, troppo… E – mi scuso di dire questo – ma non trovo che si facciano i passi per fare la pace“. Così Papa Francesco sul volo che da Singapore lo riportava a Roma. Lo riporta Vatican News.

