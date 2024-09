Più di 300mila si registrano per votare dopo l'appello di Swift

Kamala Harris aumenta il suo vantaggio su Donald Trump a livello nazionale, dopo l’ottima performance nel dibattito di martedì sera. Secondo un sondaggio Morning Consult, la vicepresidente ha un margine di vantaggio di 5 punti sul rivale repubblicano, in aumento rispetto ai 3-4 punti di vantaggio di cui godeva prima della sfida tv di Filadelfia. Se le elezioni si tenessero oggi, il 50% degli intervistati ha risposto che voterebbe per Harris, rispetto al dato del 49% rilevato prima del dibattito. La percentuale a favore di Trump è invece del 45%. Il sondaggio è stato realizzato mercoledì su un campione di 3.317 probabili elettori e ha un margine di errore di 2 punti.

Più di 300mila si registrano per votare dopo appello Swift

Intanto iniziano già a vedersi i primi effetti dell’appello al voto di Taylor Swift, che dopo il dibattito ha comunicato il suo endorsement per Kamala Harris. Secondo la General Services Administration (Gsa), l’agenzia federale di servizi, alle 14 dell’11 settembre 337.826 nuovi visitatori si erano registrati su vote.gov, il sito indicato dalla cantante nel suo post su Instagram di martedì sera dove è possibile registrarsi per le elezioni. Non è chiaro al momento quante persone si siano effettivamente registrate.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata