Foto da Facebook Nello D'Auria

Al momento non si registrano feriti né danni a cose

La notte scorsa i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castellammare di Stabia (Napoli) e i militari della stazione di Sant’Antonio Abate sono intervenuti in via strada statale direzione Agerola per una frana dovuta verosimilmente alla forte pioggia. Acqua e detriti provenienti dal monte Pendolo hanno invaso via Piana, via Sanzano, via Castellammare e la Strada Statale per Agerola. Al momento non si registrano feriti né danni a cose.

Le strade sono state temporaneamente interrotte. Vigili del fuoco e Protezione civile sono impegnati per ripristinare la viabilità e verificare ulteriori situazioni di pericolo. Il sindaco del comune di Gragnano ha emesso un’ordinanza di evacuazione a scopo precauzionale per 20 persone (5 famiglie in tutto) tutte residenti a via Piana e a via Sanzano.

Sindaco di Gragnano: “Notte difficile, ora interventi urgenti”

Parla di “una notte difficile” Nello D’Auria, sindaco di Gragnano (Napoli), comune ai piedi dei Monti Lattari dove nella notte si è verificata una frana che ha determinato l’evacuazione di cinque famiglie. D’Auria annuncia che in mattinata “partiranno missive indirizzate agli uffici competenti della Regione Campania per richiedere interventi urgenti“.

Ricostruendo quanto avvenuto nella notte, D’Auria spiega: “Dopo la pioggia di ieri sera, Monte Pendolo ha ceduto e la strada statale per Agerola con annesse stradine di collegamento sono state invase di terreno, fanghi e detriti. Siamo intervenuti nell’immediato con polizia municipale, carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile e volontari che accorsi sul posto hanno interdetto il tratto di strada interessato e si sono adoperati per la rimozione. Ho coordinato in loco diverse operazioni di ripristino e l’evacuazione di alcuni nuclei familiari ai quali sono vicino. Mi si è stretto il cuore ad accompagnare i bambini fuori dalle loro abitazioni, ma è stato necessario”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata