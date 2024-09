"Ci sentiamo abbandonati"

(LaPresse) – I residenti delle Vele rossa e gialla di Scampia hanno ricevuto gli ordini di sgombero siglati ieri dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Lo sgombero riguarda 54 appartamenti tra le due Vele, appartamenti già attenzionati e per i quali si attendeva, appunto, l’ordinanza. I residenti affermano di sentirsi abbandonati: “Il solo sussidio non basta per affittare una casa, chiedono buste paga, garanzie, tutte cose che non abbiamo. Sappiamo di dover andare via da qui ma il Comune deve trovarci una casa. Pagheremo un affitto, così come lo paghiamo qui alle Vele, ma bisogna fare di più” afferma una donna. “Dobbiamo andare via con la nostra dignità. Vogliamo vedere alzati i pilastri delle nuove case. Vogliamo garanzie” aggiunge un’altra residente. Giuseppe Mancini, del Coordinamento Territoriale di Scampia, chiede che si acceleri sul progetto ‘Re-Start Scampia’ “è l’unico modo per attenuare la tensione sociale e dare una prospettiva ai residenti, che in questo momento stanno vivendo molte difficoltà. In tanti non riescono ad affittare un appartamento e questo anche per colpa di un pregiudizio, quando i proprietari di casa sentono che chi deve affittare viene dalle Vele desistono”.

