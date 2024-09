Gaetano Manfredi: "Rischi che minacciano la pubblica e privata incolumità"

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato due ordinanze di sgombero “ad horas” della Vela Gialla e della Vela Rossa di Scampia, i due edifici per i quali è previsto l’abbattimento. Le ordinanze sono state firmate “per motivi di sicurezza” e “a causa dei rischi che minacciano la pubblica e privata incolumità“. Le due unità immobiliari sono di proprietà del Comune di Napoli e attualmente occupate, site al quartiere Scampia in via della Resistenza, isolato C – Vela Gialla e isolato D – Vela Rossa.

Scampia, tre le Vele ancora in piedi

Sono tre le Vele di Scampia ancora in piedi delle 7 previste dal progetto originario. Sia la Vela Rossa che la Vela Gialla sono destinate a essere abbattute e, sull’area di sedime, saranno realizzati i nuovi edifici previsti dal progetto di riqualificazione del quartiere a nord di Napoli. La terza vela è la Vela Celeste, all’interno della quale il 22 luglio scorso si è verificato il crollo di un ballatoio che ha causato la morte di tre persone, ed è attualmente sgomberata. Le due ordinanze firmate oggi dal sindaco Manfredi prevedono lo sgombero ritenuto “opportuno e necessario in relazione alle attuali condizioni d’uso delle rampe di accesso alle unità abitative” delle rispettive Vele. È stato ordinato lo sgombero di 23 unità abitative nella Vela Gialla e di 17 unità nella Vela Rossa.

