Attese ancora precipitazioni sulla penisola. Allerta arancione in otto Regioni

Una intensa perturbazione (la n.3 di settembre) giunta sull’Italia, ufficialmente nominata tempesta Atena, sta portando forte maltempo e transiterà inizialmente sulle regioni centro-settentrionali e la Sardegna per poi scivolare verso il meridione.

Sarà elevato il rischio di fenomeni intensi e possibili criticità a causa dell’abbondanza delle precipitazioni e per i violenti temporali associati a forti raffiche di vento.

Il tempo poi migliorerà rapidamente grazie all’allontanamento della perturbazione verso i Balcani, con gli ultimi fenomeni localmente intensi attesi lunedì al Nord-Est, molte zone del Centro-Sud e in Sicilia.

Le previsioni meteo per lunedì 9

Tempo in rapido miglioramento con schiarite sempre più ampie al Nord-Ovest e in Emilia. Nuvolosità irregolare sul resto del Paese, con piogge sparse e locali temporali su Alpi orientali, Venezie, zone interne del Centro, Lazio, gran parte del Sud e Sicilia. Nel pomeriggio possibili rovesci o temporali anche nel settore del medio Adriatico; miglioramento anche su Umbria e Lazio.

Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest, grazie anche ai venti di Foehn; altrove in calo. Giornata ventosa, in particolare per forte Maestrale su Isole e Tirreno e intenso Libeccio fra Ionio e basso Adriatico. Mari da mossi a molto mossi, fino ad agitato il Mare di Sardegna.

