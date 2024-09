Due degli scalatori sono di nazionalità italiana, gli altri due coreani

Quattro scalatori sono dispersi sul Monte Bianco da ieri, sabato: sono due italiani e due coreani. I primi due, fa sapere il Soccorso Alpino, sono bloccati a causa del maltempo a oltre 4.500 metri di quota, mentre i coreani non sono ancora stati localizzati. Le operazioni dei soccorsi, tuttora in corso, sono rese difficili per le cattive condizioni del tempo.

