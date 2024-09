L'allerta meteo proseguirà per tutta la giornata

Dopo Roma, il downburst (fenomeno meteorologico consistente in forti correnti di vento discensionali) colpisce anche a Milano. Un violento nubifragio si è abbattuto questa mattina sul capoluogo meneghino. Le strade dell’hinterland sono completamente allagate e si registrano disagi anche in viale Isonzo. L’allerta meteo arancione era stata annunciata a partire dalla mezzanotte per rischio idrogeologico e gialla per rischio idraulico. I temporali, accompagnati da forti raffiche di vento, sono iniziati nella notte e, in alcuni casi, la pioggia si è tramutata in grandine. L’allerta meteo proseguirà per tutta la giornata.

