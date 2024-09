Alcuni turisti ne hanno approfittato per improvvisare un 'surf' senza tavola nelle pozzanghere

Un potente nubifragio ha colpito Roma nel pomeriggio di martedì: una bomba d’acqua si è abbattuta sulle strade del centro della Capitale. Tombini saltati e marciapiedi invasi dall’acqua da piazza Barberini fino a largo Chigi, e lungo via del Tritone la pioggia ha trasformato la strada in un ‘fiume urbano’. Alcuni turisti ne hanno approfittato per improvvisare un ‘surf’ sotto la pioggia: niente tavola ma pancia a terra, e via a scivolare seguendo la corrente in discesa.

Decine di interventi dei vigili del fuoco

Sono stati oltre 30 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco di Roma fin dalle prime ore del pomeriggio per allagamenti, alberi e rami caduti e rimozione di cornicioni e tegole, in città e in provincia. Le zone maggiormente colpite sono la Rustica, quartiere Prati, lungotevere Ostiense e Circo Massimo. Attualmente ci sono quaranta interventi in attesa a causa della bomba d’acqua.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata