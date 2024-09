Ha perso il controllo del proprio veicolo finendo contro un altro mezzo proveniente dal senso opposto

Incidente mortale a Gragnano, in provincia di Napoli, nella notte tra lunedì e martedì. Per cause in corso di accertamento, un ventenne di Castellammare di Stabia avrebbe perso il controllo della propria auto finendo contro un veicolo proveniente dal senso opposto. Sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia. Il giovane, dopo essere stato trasportato in ospedale in codice rosso, è morto poco dopo. In auto con lui il fratello 24enne che ha subìto fratture multiple ed è ancora ricoverato. Nell’altro veicolo un 21enne di Angri, rimasto illeso. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata