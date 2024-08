La madre di Giogiò: "Il suo sacrificio non vano"

In Piazza Municipio a Napoli il raduno in ricordo di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso da un minorenne con tre colpi di pistola in seguito a una lite per futili motivi, ad un anno esatto dalla tragedia. Insieme alla madre Daniela Di Maggio, erano presenti il deputato Francesco Emilio Borrelli; il Prefetto di Napoli Michele di Bari; il Questore Maurizio Agricola; il Presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero; la vice- sindaca di Napoli Laura Lieto. ” Il sacrificio di Giovanbattista non è stato vano, sono andata nelle scuole di tutta Italia e mio figlio è diventato un simbolo come Falcone e Borsellino per i ragazzi perchè più vicino a loro in termini di età , è diventato simbolo di rinascita”, ha detto Daniela Di Maggio.

