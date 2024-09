Secondo Iberia, la causa del ritardo sarebbe un guasto del velivolo, di cui si sta procedendo alla riparazione

Disagi per i passeggeri del volo Iberia in partenza stamattina da Milano Linate con destinazione Madrid. Il decollo era previsto alle 11.40 ma dopo l’imbarco l’aereo è rimasto fermo sulla pista, con tutti i passeggeri a bordo senza aria condizionata e senza spiegazioni sul ritardo. Impossibile trovare informazioni sul sito di Linate, mentre chiamando al centralino il volo è ancora dato in partenza alle 11.40. Sul sito dell’aeroporto di Madrid al momento il volo, il cui atterraggio era previsto alle 14.00, è dato in arrivo alle 16.35.

Secondo quanto riferito da Iberia a LaPresse, la causa del ritardo sarebbe un guasto del velivolo. Attualmente si sta procedendo alla riparazione del guasto ma ancora non c’è un orario previsto per il decollo, ha riferito la compagnia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata