Ciambriello, garante campano dei detenuti: "Siamo a 68 a livello nazionale e a otto in regione Campania. Occorre fare qualcosa di concreto adesso"

Ennesima morte dietro le sbarre. Un detenuto di 62 anni, originario di Napoli, si è tolto la vita nel carcere di Benevento.

“Nel pomeriggio di oggi ho appreso dal direttore del carcere di Benevento che un detenuto napoletano di 62 anni si è impiccato. Un tossicodipendente cronico, seguito dal SerD del carcere e dall’area educativa. Il numero di decessi per suicidio nella nostra regione continua a crescere, evidenziando un incremento nel tasso di suicidi. Siamo a 68 a livello nazionale e a otto in regione Campania. Occorre fare qualcosa di concreto adesso, se non ora quando? Un dramma, una strage di Stato che si consuma nell’indifferenza della politica e della società civile”, scrive in una nota Samuele Ciambriello, garante campano dei detenuti.

