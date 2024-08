Samuele Ciambriello: "La politica non può far finta di non vedere"

“Su 5.664 posti disponibili i penitenziari campani contano 7.581 detenuti. Ben 2.000 oltre il consentito. La politica non può far finta di non vedere il dramma del sovraffollamento nelle carceri italiane che su 46.898 posti disponibili contano 61.465 reclusi. Occorrono subito misure deflattive”. Queste le parole di Samuele Ciambriello, Garante dei detenuti della Regione Campania, nel corso della conferenza stampa sullo stato dei penitenziari della regione.

