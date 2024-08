I detenuti presenti nelle Carceri italiane sono 61.465: i posti regolarmente disponibili ammontano a 46.898

Al 18 agosto la media del dato del sovraffollamento delle Carceri in Italia è del 131,06% con San Vittore a Milano che, stante “attuale inagibilità di diverse camere di pernottamento e in alcuni casi di intere sezioni detentive” raggiunge un indice di sovraffollamento al 220,98% ed è l’Istituto che sui 190 detiene il massimo primato. Lo scrive il Garante Nazionale dei detenuti nell’analisi sul dato ufficiale del Dap. A oggi i detenuti presenti nelle Carceri italiane, scrive ancora il Garnate “sono 61.465; i posti regolarmente disponibili ammontano a 46.898, rispetto alla capienza regolamentare di 51.282” con un divario di – 4.360 posti. Sono 149 (pari al 78%) gli Istituti con un indice di affollamento superiore al consentito che in 50 Istituti risulta superiore al 150%.

Garante: 23 figli detenuti con le madri

Sono 23 i minori, figli di 19 detenute, presenti nelle Carceri italiane. È quanto emerge dall’analisi del Garante Nazionale su base del dato del Dap aggiornato al 18 agosto. In dettaglio, sono 7 i bambini presenti in Lombardia, 4 in Campania, 6 in Piemonte, 1 nel Lazio, 1 in Sardegna e 4 in Veneto.

Garante: 63 suicidi da inizio anno

Sono 63 i suicidi avvenuti nelle Carceri italiane da inizio anno, 19 in più rispetto allo stesso periodo del 2023 quando furono 44. È il dato che emerge dall’analisi del Garante Nazionale dei detenuti sulla base dei dati del Dap al 18 agosto 2024. A questi si aggiungono i 1.348 tentativi di suicidio, 110 in più rispetto allo stesso periodo del 2023 quando furono 1.238. Oltre ai decessi per suicidio, il Garante conteggia anche 15 morti per cause da accertare. Sono 8.285 le segnalazioni di autolesionismo registrate nelle Carceri italiane a oggi. È il dato che emerge dalla analisi del Garante dei detenuti sui dati del Dap al 18 agosto, 398 in più rispetto alle 7.887 dello scorso anno. Sono inoltre 4 le rivolte segnalate dal Garante, contro le 2 del 2023.

