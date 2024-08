Al lavoro i vigili del fuoco con squadre a terra, escavatori e droni, dotati di termocamera

“In modo incessante, al terzo giorno dal tragico evento, continuano le ricerche dei due dispersi dopo la frana che ha invaso la frazione collinare di Talanico. Si continua a spalare il fango, tra tantissima tristezza ma con coraggio e concentrazione. La gratitudine e la riconoscenza a tutte le forze pubbliche, protezione civile, vigili del fuoco, carabinieri, guardia di finanza, polizia di stato e quanti altri stanno compiendo questa operazione con costante dedizione”. Così Emilio Nuzzo, sindaco di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Si stanno concentrando su una vasca di contenimento in una ex cava le ricerche di madre e figlio dispersi a S. Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Al lavoro i vigili del fuoco con squadre a terra, escavatori e droni, dotati di termocamera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata