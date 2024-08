Immagini di repertorio

I vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di San Felice a Cancello

Maltempo in tutto il centro Italia, in particolare in Campania dove si registrano forti disagi. I vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di San Felice a Cancello nella frazione di Talanico, in provincia di Caserta, per una frana. Sono in corso evacuazioni di abitazioni. Segnalate due persone disperse, madre e figlio, le cui ricerche in corso.

Frana nel Casertano, dispersi sono madre e figlio

“I dispersi sono madre e figlio, 74 anni lei e 41 lui. Erano per strada con l’Ape e sono stati travolti dall’acqua. Abbiamo trovato l’Ape sulla quale viaggiavano ma non i corpi. Li stiamo cercando”. Lo conferma a LaPresse Emilio Nuzzo, sindaco di San Felice a Cancello, nel Casertano, dove c’è stata una frana. “Le ricerche proseguiranno per tutta la notte”, assicura. “Siamo tutti quanti qui, tutta la popolazione si è stretta attorno alla famiglia di queste due persone. Tutti sono impegnati nella ricerca: i vigili del fuoco, i vigili urbani, i carabinieri, la polizia. C’è una mobilitazione generale. Noi continuiamo a sperare”.

Disagi nell’Avellinese, automobilisti bloccati al casello

Dal tardo pomeriggio di oggi, a causa di forti piogge torrenziali, i Carabinieri della Compagnia di Baiano, in provincia di Avellino, sono impegnati nel Mandamento baianese e sulla via Nazionale delle Puglie, in prossimità del casello autostradale, dove alcuni automobilisti sono rimasti bloccati, creando disagi alla circolazione. Il casello è stato temporaneamente chiuso in entrata e uscita per consentire la rimozione di detriti.

Nel comune di Mugnano del Cardinale, un torrente è esondato, invadendo la statale 7 bis e provocando ulteriori problemi alla viabilità nei comuni di Sirignano e Baiano. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Avellino, la Protezione Civile e l’Anas per mettere in sicurezza l’area. Le operazioni di ripristino delle arterie stradali sono attualmente in corso.

Allerta gialla a Perugia per rischio temporali

Il Centro Funzionale Regionale di Protezione Civile dell’Umbria ha diramato il documento di allerta regionale nel quale si prevede, per le giornate del 27 agosto e del 28 agosto 2024, allerta regionale codice giallo per rischio temporali su tutti i settori regionali. Permane la fase di Attenzione. Oggi e domani sono previste precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale soprattutto nelle ore pomeridiane. Oggi sensibile calo delle temperature massime; domani di nuovo in sensibile aumento su valori elevati, specie sulle pianure e nelle vallate. Si raccomanda di porre attenzione ai suddetti fenomeni e a seguirne l’evoluzione.

A Modena 30 interventi dei pompieri

Sono circa 30 gli interventi condotti finora dai Vigili del Fuoco del comando di Modena dalle 15 di oggi circa, quando si è abbattuto sulla provincia un forte temporale con raffiche di vento. Principalmente alberi caduti e pali dei servizi elettrici e telefoni pericolanti che hanno viste impegnate tutte le squadre della provincia comprese quelle dei pompieri volontari per alcune ore. Le zone più colpite sono nei comuni di Modena, Soliera e Carpi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata