Nel torinese la cerimonia di commemorazione a un anno dalla strage ferroviaria

(LaPresse) “Siamo qui in loro onore, chiediamo giustizia. Non è possibile nel 2024 morire sul lavoro. Una persona che va a lavorare deve tornare a casa. Il video di mio fratello chiede giustizia, siamo tutti qui uniti per chiedere giustizia”. Così Antonino Laganà, fratello di Kevin, una delle cinque vittime della strage ferroviaria di Brandizzo, nel corso della cerimonia di commemorazione a un anno dalla tragedia.

