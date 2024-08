Davanti al monumento commemorativo è stata posata una corona di fiori. Presenti i familiari dei lavoratori

Brandizzo ricorda le cinque vittime del tragico incidente ferroviario del 30 agosto di un anno fa. Questa mattina, nella piazza della stazione, sono stati ricordati Kevin Laganà, Michael Zanera, Giuseppe Sorvillo, Giuseppe Aversa e Giuseppe Saverio Lombardo, i cinque operai morti dopo essere stati travolti dal treno. Davanti al monumento commemorativo è stata posata una corona di fiori.

Presenti le autorità locali, tra cui la sindaca di Brandizzo Monica Durante, rappresentanti dei comuni del Chivassese e del Vercellese, la vicepresidente della Regione Piemonte Elena Chiorino e la capogruppo del Pd in Consiglio Regionale Gianna Pentenero. Alla commemorazione hanno preso parte anche alcuni dei familiari delle vittime.

La giornata prosegue con un convegno, alla presenza di Chiara Gribaudo, presidente della commissione della Camera per la sicurezza sui luoghi di lavoro, e dei sindacati di categoria. Prevista quindi l’apertura della mostra fotografica ‘Morire sui binari’ in collaborazione con l’associazione Sicurezza e Lavoro. In serata celebrata una messa in suffragio e una fiaccolata lungo la via principale, fino alla stazione.

