Tragedia sfiorata nel quartiere di Castelverde

Tragedia sfiorata martedì sera in un’abitazione in via Castellalto nel quartiere di Castelverde nella periferia est di Roma, dove un fulmine ha colpito un palazzo provocando un incendio che ha distrutto completamente un appartamento. Illese le due persone residenti nell’abitazione, due anziani, che sono stati fatti evacuare dai vigili del fuoco. La coppia ha raccontato di aver sentito, durante il violento temporale che si è abbattuto nella zona, un boato sul tetto. Subito dopo si sarebbe verificato un blackout e poi dal quadro elettrico si sarebbero sprigionate le fiamme.

