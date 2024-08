Per lo più operazioni di prosciugamento e rimozione di rami pericolanti

Grandine in provincia di Brescia e pioggia in quella di Varese, dal mattino di lunedì i Vigili del Fuoco hanno effettuato un centinaio di interventi, per lo più operazioni di prosciugamento e di rimozione di rami pericolanti: 63 interventi tra Franciacorta, Darfo, Erbusco, Rovato e Cazzago S. Martino (BS); 33 fra Gavirate e Malpensa (VA), dove la SS 336 è stata chiusa al transito per allagamenti.

