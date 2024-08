Forti piogge e allagamenti anche in provincia di Varese

Violenti temporali si sono abbattuti questa mattina in Lombardia colpendo in particolare le province di Brescia e Varese. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco dalle 8 di questa mattina in Franciacorta, soprattutto per allagamenti di scantinati e box e rami di alberi rotti tra i Comuni di Rovato, Coccaglio e Cazzago San Martino.

Sui social diversi residenti hanno pubblicato foto e video dei chicchi di grandine così grossi da rompere i parabrezza delle auto. Imbiancate anche strade, giardini, campi e vigneti. Ripercussioni sul traffico sull’Autostrada A4. Sott’acqua le strade di Gavirate, comune del Varesotto.

Una violenta perturbazione ha colpito tutto il territorio lombardo, causando gravi disagi e danni in diverse zone della regione. Tra le aree maggiormente colpite ci sono il comune di Darfo nella provincia di Brescia, il comune di Gavirate e i comuni limitrofi a Malpensa nella provincia di Varese. A seguito delle intense precipitazioni, la strada statale 336 è stata chiusa al transito in direzione Malpensa a causa di allagamenti, mentre numerose richieste di soccorso sono pervenute ai vigili del fuoco per interventi legati a tagli di piante, allagamenti e infiltrazioni d’acqua dalle coperture. I pompieri sono attualmente al lavoro per fronteggiare le emergenze.

