Violenti temporali in particolare nelle province di Brescia e Varese

Violenti temporali si sono abbattuti questa mattina in Lombardia colpendo in particolare le province di Brescia e Varese. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco dalle 8 di questa mattina in Francicorta, soprattutto per allagamenti di scantinati e box e rami di alberi rotti tra i Comuni di Rovato, Coccaglio e Cazzago San Martino. Nel video pubblicato su Telegram i chicchi di grandine così grossi da rompere i parabrezza delle auto. Imbiancate anche strade, giardini, campi e vigneti. Sott’acqua le strade di Gavirate, comune del varesotto.

