Ancora sei i dispersi

I soccorritori hanno lavorato anche di notte per cercare i sei passeggeri dispersi di uno yacht affondato lunedì al largo di Porticello, sulla costa palermitana, durante una violenta tempesta. Un video diffuso dai vigili del fuoco italiani mostra i sommozzatori che si preparano a cercare in serata nell’area in cui lo yacht è affondato. Lo scafo si trova a circa 50 metri di profondità.

